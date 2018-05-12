لهذا السبب.. أهلي طرابلس يهدد بالانسحاب من الدوري الليبي

هدد نادي أهلي طرابلس، بالانسحاب من منافسات الدوري الليبي، خلال الفترة المقبلة، حال عدم استقدام صافرة أجنبية، لإدارة مبارياته في دورة التتويج باللقب.

وأكد أهلي طرابلس، خلال بيان، نشره عبر حسابه على موقع التواصل فيس بوك، أنه لن يكون طرفاً في أي مباراة، يقودها حكم محلي.

ونوه الفريق الليبي، أنه لا يثق في الحكم المحلي، بعد متابعة أداء الحكام، خلال الجولة الأولى من الدورة الرباعية للتتويج بالدوري.

وكان أهلي طرابلس، قد تعادل في الجولة الأولى بالدورة، أمام النصر، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب شهداء بنينا.