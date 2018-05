الإصابة تحرم ألفيش من مونديال روسيا 2018

المتوسط:

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يوم أمس الجمعة أن داني ألفيش المدافع الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لن يكون ضمن تشكيلة البرازيل في مونديال 2018 الذي تستضيفه روسيا من 14 يونيو إلى 15 يوليو.

وأصيب ألفيش يوم الثلاثاء في المباراة النهائية لكأس فرنسا، وأكد نادي العاصمة يوم الأربعاء أن الفحوص التي خضع لها البرازيلي في ركبته اليمنى أظهرت وجود “تمزق في الرباط الصليبي الأمامي مع التواء في الجهة الخلفية الخارجية للرباط”.

وأكد أن حالته تحتاج إلى علاج لثلاثة أسابيع على أقل تقدير قبل إعادة تقييمها وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء جراحة.

