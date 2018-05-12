أشبال الاتحاد المصراتي أبطالاً للمنطقة الوسطى

أكد الاتحاد المصراتي على علو كعبه هذا الموسم بمسابقات الفئات السنية بالمنطقة الوسطى التي ينظمها ويُشرف عليها الاتحاد الفرعي لكرة القدم بمصراتة.

فبعد تتويجه مؤخراً بلقب بطولة الأواسط ، تمكن فريق الأشبال من حصد اللقب بعد تفوقه، الجمعة، على منافسه فريق أشبال النصر زليتن بهدف دون مقابل.

وجاءت هذه التتويجات المستحقة لأصحاب الغلالة الخضراء بفضل الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع الناشئين والفئات السنية ليكون في المستقبل رافداً مهماً لإعادة أمجاد النادي بدوري الأضواء.

ويشهد نادي الاتحاد المصراتي تطورا ملحوظا على صعيد جميع المسابقات حيث استطاع الفريق تحقيق مجموعة من الألقاب على صعيد جميع الألعاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية