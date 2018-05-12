رفض دخول مكتشف فضيحة المنشطات الروسية إلى مونديال 2018

برلين-العنوان

أكد الصحافي الألماني هايو زيبيلت الذي كان أول من كشف وجود فضيحة منشطات كبرى في الرياضة في روسيا، أن الأخيرة رفضت منحه سمة دخول لتغطية نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 التي تستضيفها من 14 يونيو إلى 15 يوليو.

وقال زيبيلت في تصريح لوكالة “سيد” الألمانية الرياضية “من الواضح أن لاكتشاف نظام التنشيط المتبع من قبل الدولة الروسية أهمية بهذا الحجم تجعل روسيا تفكر بأن عليها اتخاذ مثل هذه الاجراءات”.

ورفضت السلطات الروسية الطلب المقدم من شبكة “اس دبليو آر” التابعة للقناة الألمانية الرسمية “آيه آر دي”، لمنح زيبيلت سمة دخول لتغطية المونديال، والسبب أن اسمه موجود على قائمة “الأشخاص غير المرغوب فيهم” في روسيا، من دون توضيح السبب الحقيقي، حسب “سيد”.

وكتب زيبيلت على موقع “آيه أر دي” الإلكتروني أن “هذا الأمر يؤكد بالطبع أننا نقول أشياء محرجة لروسيا وأننا رفعنا في 2014 الستار عن نظام التنشيط الممنهج من قبل الدولة الروسية”.

وقال مدير البرامج في التلفزيون الألماني فولكر هيريس “لا يسعني الا ان آمل بأن يعيد المسؤولون السياسيون (الروس) النظر في هذا القرار”.

من جانبه، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انه وافق على طلب الاعتماد الذي تقدم به الصحافي الألماني، مشددا على ان “حرية الصحافة مهمة جدا بالنسبة الى الفيفا، ونحن نتمنى توفير افضل الظروف الممكنة لممثلي الصحافة” لكي يستطيعوا ممارسة عملهم.

وبث تلفزيون “آيه آر دي” في ديسمبر 2014 وثائقيا أعده زيبيلت تحت عنوان “التنشيط السري: كيف تصنع روسيا أبطالها” اثار فيه نظام التنشيط المعمم في ألعاب القوى الروسية.

وأفضى التقرير الى تشكيل لجنة تحقيق أولى من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (“وادا)، وإصدار تقارير بين اغسطس 2015 ويونيو 2016 تتهم روسيا بمخالفة القوانين المتعلقة بمكافحة المنشطات، لاسيما من قبل المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين، ما عرض الرياضة الروسية لعقوبات شتى.

المصدر-وكالات

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