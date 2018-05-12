نادال يودع مدريد المفتوحة

ودع الأسباني رافائيل نادال المصنف الأول على العالم بطولة مدريد المفتوحة للتنس بخسارته أمام النمساوي دومنيك ثيم المصنف سابعا بمجموعتين دون رد ليتأهل الأخير لنصف النهائي.

ولم يفلح الأسباني الطامح للمحافظة على لقبه والتتويج به للمرة السادسة في كسب أي مجموعة، فيما ظفر اللاعب النماوسي بالمجموعة الأولى بفارق شوطين، بنتيجة سبعة مقابل خمسة.

وفي المجموعة الثانية حاول نادال إعادة الأمور للبداية لكنه فشل أمام إصرار ثيم الذي أنهاها بستة لثلاثة ليتأهل باستحقاق للمربع الذهبي.

كما تأهل الكندي دينيس تشابوفالوف إلى المربع الذهبي لبطولة مدريد بتخطيه للبريطاني كيلي إيدموند بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وشهدت المباراة تنافسا كبيرا بين اللاعبين ففي المجموعة الأولى فاز شابوفالوف بالشوط الثاني عشر الذي أهداه الفوز بها، لتزداد المنافسة في ثاني المجموعات ولم تحسم إلا بواسطة شوط كسر التعدل لمصلحة إيدموند.

وفي المجموعة الفاصلة حافظ شابوفالوف على هدوئه وكسب المجموعة بستة لأربعة ليتأهل لنصف نهائي حيث سيواجه الألماني ألكسندر زفيريف في مباراة واعدة.

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