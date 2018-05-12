اخبار الرياضة

سلة الأهلي طرابلس تتوج بكأس ليبيا

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24- خاص

توج فريق الأهلي طرابلس بكأس ليبيا لكرة السلة عقب تفوقه أمس الجمعة على منافسه النصر بنتيجة 73-88 في مباراة احتضنها مجمع سليمان الضراط في المدينة الرياضية بنغازي.

ونجح الأهلي طرابلس في السيطرة على المباراة منذ البداية وتقدم بفارق مريح من النقاط في الأرباع الثلاث الأولى وحاول النصر أن يتدراك الفارق في الربع الأخير من المباراة لكن الوقت لم يسعفه في ذلك لتنتهي المباراة بفوز الأهلي طرابلس وتتويجه بالكأس.

وكان النصر قد توج ببطولة الدوري الليبي هذا الموسم بعد منافسة قوية من الأهلي طرابلس الذي حل ثانياً .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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