تعرف على الحالة الوحيدة التي تعاد فيها مباراة الأهلي والاتحاد

بنغازي-العنوان

أكد مصدر بلجنة التحكيم الفرعية بمدينة بنغازي أن مباراة الأهلي بنغازي والاتحاد تعاد في حالة واحدة فقط وفق اللائحة التنظيمية بلجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن المباراة تعاد في حالة اعتراف الحكم الدولي محمد رجب بارتكابه خطأ فنيا.

وذكر ذات المصدر أن المادة 30 من اللائحة التنظيمية تقول “إذا ثبت باعتراف الحكم وقوع خطأ فني منه في تطبيق قانون كرة القدم وكان لهذا الخطأ تأثير مباشر على نتيجة المباراة تلغى نتيجتها وتعاد بقرار من اللجنة العامة للمسابقات أو الاتحاد الفرعي حسب الأحوال. “

وأكد المصدر أنه بحسب المادة 30 من اللائحة التنظيمية ستعاد المباراة في حال ثبات وجود خطأ فني من حكم المباراة.

وفي تصريحات صحفية أقر الحكم الدولي محمد رجب بعدم صحة ركلة الجزاء المحتسبة على فريق الأهلي معللا احتسابه للركلة بأنها كانت تحت ضغوطات داخل الملعب ناتجة عن توتر لاعبي الفريقين؛ وأنه لم يكن في زاوية رؤية جيدة.

وأضاف رجب أن الحكم المساعد عصام الترهوني لم يساعدني في اتخاذ القرار الصحيح رغم وجوده في زاوية رؤية جيدة، مؤكدا أنه لم تكن عليه أي ضغوطات خارج الملعب سواء من إدارة النادي الأهلي أو من إدارة نادي الاتحاد.

وقال رجب في ذات التصريحات “إن جمهور الأهلي لديه مشجعون عريقون وكان نقدهم بناء واعتذر منهم شديد الاعتذار عن هذا الخطأ الفني.”

وكان قد أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بيانا طالب فيه بإلغاء نتيجة المباراة وإعادتها من قبل لجنة المسابقات العامة وفق اللوائح العامة للمسابقات، وإقالة رئيس لجنة التحكيم العامة وحلها وإعادة تشكيلها.

وكانت قد أصدرت لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، قرارا أمس الجمعة يقضي بإيقاف الحكم الدولي محمد رجب والمساعد الثاني عصام الترهوني وإحالتهما للتحقيق.

وأوضحت اللجنة في بيانها، أن القرار جاء على خلفية مباراة فريقي الاتحاد والأهلي بنغازي على ملعب طرابلس الدولي ضمن منافسات الدوري الرباعي للتتويج بلقب مسابقة الدوري الممتاز.

وانتهى اللقاء بين فريقي الأهلي والاتحاد بنتيجة هدفين مقابل هدف أثارت خلاله ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد رجب لصالح الاتحاد جدلا واسعا بين الجماهير الرياضية.

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