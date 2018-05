المتوسط:

توج فريق الأهلي طرابلس بكأس ليبيا لكرة السلة عقب تفوقه، أمس الجمعة، على منافسه النصر بنتيجة 73-88 في مباراة احتضنها مجمع سليمان الضراط في المدينة الرياضية بنغازي.

ونجح الأهلي طرابلس في السيطرة على المباراة منذ البداية وتقدم بفارق مريح من النقاط في الأرباع الثلاث الأولى وحاول النصر أن يتدراك الفارق في الربع الأخير من المباراة لكن الوقت لم يسعفه في ذلك لتنتهي المباراة بفوز الأهلي طرابلس وتتويجه بالكأس.

وكان النصر قد توج ببطولة الدوري الليبي هذا الموسم بعد منافسة قوية من الأهلي طرابلس الذي حل ثانياً .

The post «سلة الأهلي طرابلس» تتوج بكأس ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية