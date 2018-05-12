حي باب طبرق يستعد لإقامة بطولة رمضانية

تتواصل الاستعدادات بمنطقة حي باب طبرق بمدينة درنة لإقامة بطولة الأصدقاء لكرة القدم لفئة الأشبال.

وأوضحت اللجنة المنظمة للبطولة بأن عدد الفرق المستهدف للمشاركة سيكون 16 فريقاً بحيث يتم تقسيمها على 4 مجموعات، على أن يتأهل الأول والثاني للدور ربع النهائي للمسابقة.

وستنطلق المنافسات ثالث أيام شهر رمضان، بينما تجرى جميع المباريات على أرضية ملعب “الشوارع الأربعة” للخماسيات.

ويأتي هذا الدوري ضمن سلسلة الدوريات الرياضية الرمضانية التي ستنطلق في مختلف أنحاء ليبيا وتشتهر بها الشوارع دائما لما تجده من تفاعل وحضور عدد كبير من الجمهور الرياضي.

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