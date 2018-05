ليبيا تتعثر في التأهل لنهائي أفريقيا لـ «الميني فوت»

المتوسط:

تعثر المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة “الميني فوت” يوم أمس الجمعة، في التأهل إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا المُقامة في العاصمة الليبية طرابلس.

وفي المواجهة الثانية، بالدور نصف النهائي، خسر المنتخب التونسي، أمام السنغال (2-3) بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل (1-1).

وخسر نسور قرطاج، أمام كوت ديفوار (6-7) بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل (2-2).

وسيواجه المنتخب الإيفواري، نظيره السنغالي في نهائي البطولة، فيما سيتنافس المنتخب الليبي، مع التونسي على المركز الثالث.

يُذكر أن رباعي الدور نصف النهائي، ضمن تأهله إلى بطولة العالم 2019 التي تقام في المكسيك.

