الاتحاد السعودي يعفي «المرداسي» من إدارة نهائي الكأس

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت إعفاء الحكم الدولي السعودي فهد المرداسي من إدارة المباراة النهائية لكأس ملك السعودية، وذلك قبل أقل من 24 ساعة على انطلاق النهائي.

ولم يعلن الاتحاد السعودي سبب قراره المفاجئ استبعاد المرداسي وتحويله إلى المباحث الإدارية، لكن مصادر قريبة من أصحاب القرار، تتحدث عن أن السبب يعود لتواصل الحكم مع أحد رؤساء طرفي المباراة النهائية، ووجود مكالمات هاتفية ومحادثات “مشبوهة” بينهما، حيث كشف رئيس النادي كل المحادثات لرئيس الهيئة تركي آل الشيخ وقدم الأدلة والإثباتات.

وتم تكليف الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ رئيس لجنة الحكام السعودية بإدارة المباراة النهائية والتي ستجمع بين الفيصلي والاتحاد، اليوم السبت على ملعب الملك عبد الله الدولي في جدة.

والمرداسي هو أحد حكام الساحة العرب الخمسة الذين تم اختيارهم ضمن قائمة الحكام التي ستدير مباريات نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا هذا الصيف.

