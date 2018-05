نادال يفقد لقب دورة مدريد للتنس أمام دومينيك

المتوسط:

خسر الإسباني رافايل نادال لقب بطل دورة مدريد للتنس، وكذلك المركز الأول في التصنيف العالمي بخروجه أمس الجمعة من ربع النهائي بعد خسارته أمام النمساوي دومينيك تييم الخامس 5-7 و3-6.

ومني نادال بأول هزيمة على الأرض الترابية منذ عام وتحديدا منذ تتويجه باللقب العاشر (رقم قياسي) في بطولة رولان غاروس، ثاني بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى.

وحقق “الماتادور” الذي توج مؤخرا في كل من دورتي مونتي كارلو وبرشلونة للمرة الحادية عشرة في مسيرته، 21 فوزا متتاليا على الملاعب المفضلة لديه، ورقما قياسا في عدد المجموعات المتتالية بفوزه في 50 مجموعة بفارق مجموعة واحدة عن الأمريكي جون ماكنرو (49 مجموعة على الأرض الصلبة عام 1984)، لكنه خسر اليوم أول مجموعتين.

وسيخسر نادال أيضا المركز الأول عالميا لصالح السويسري روجيه فيدرر في تصنيف الاثنين المقبل، لكن الفرصة سانحة أمامه لاستعادته بعد أسبوع في حال تتويجه في دورة روما حيث خسر العام الماضي في ربع النهائي أمام تييم بالذات.

وثأر النمساوي الموهوب (24 عاما) لخسارته في نهائي العام الماضي في مدريد، وأيضا لخسارته المذلة أمامه في مونتي كارلو (0-6 و2-6)، ليصبح أول لاعب يهزم نادال على الأرض الترابية بعد استعادة الأخير مستواه السابق العام الماضي وعودته إلى الصف الأول بين الكبار.

ويلتقي تييم في نصف النهائي مع الجنوب أفريقي كيفن أندرسون السادس والفائز على الصربي دوشان لايوفيتش 7-6 (7-3) و3-6 و6-3.

