مرسيليا يهدر فوزا غاليا على جانجون بالدوري الفرنسي

أهدر أولمبيك مرسيليا المتأهل لنهائي الدوري الأوروبي، تقدمه المبكر بهدفين وطُرد حارسه ستيف مانداندا في التعادل 3-3 مع مستضيفه جانجون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم أمس الجمعة ليضعف آماله في احتلال المركز الثاني.

وتقدم الضيوف بهدفين مبكرين عبر فاليري جيرمان وفلوريان توفين لكن جانجون انتفض وسجل هدفين عبر كليمو جرينييه بواقع هدف في كل شوط قبل أن يجعل جيمي بريان النتيجة 3-2 من ركلة جزاء عقب طرد الحارس ماندانا في الدقيقة 66.

وأدرك توفين التعادل لمرسيليا قبل النهاية بتسع دقائق لكن النتيجة جعلت رصيد مرسيليا صاحب المركز الرابع، الذي سيلتقي مع أتليتيكو مدريد يوم الأربعاء المقبل في نهائي الدوري الأوروبي، 74 نقطة قبل الجولة الأخيرة ويتأخر بنقطة واحدة عن أولمبيك ليون الثاني وبفارق الأهداف عن موناكو ثالث الترتيب.

وتتبقى لليون وموناكو مباراتان على نهاية الصراع على إنهاء المسابقة بين الأندية الثلاثة الأولى التي تضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتأهل أول وثاني الترتيب مباشرة إلى دوري الأبطال بينما يخوض صاحب المركز الثالث الدور التمهيدي.

وخاض مرسيليا اللقاء بدون قائده ديميتري باييه الذي قرر مدربه رودي جارسيا اراحته بعد معاناته من مشكلة عضلية بسيطة وقبل خوض النهائي الأوروبي.

وبدأ مرسيليا المباراة بشكل رائع بعد دقيقتين من البداية بفضل ضربة رأس من جيرمان إثر تمريرة عرضية من توفين الذي جعل النتيجة 2-صفر في الدقيقة 14 من ضربة رأس بعد تمريرة لوكاس أوكامبوس.

وقلص أصحاب الأرض الفارق قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول عندما تابع جرينييه تسديدة بريان التي ارتدت من العارضة ليضع الكرة في الشباك.

وتعادل جانجون بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني بفضل ركلة جزاء نفذها جرينييه بنجاح بعد لمس أوكامبوس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

