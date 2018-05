الجشع يغضب جماهير الريال وليفربول قبل نهائي دوري الأبطال

المتوسط:

أغضبت الأسعار الخيالية التي بدأت فنادق في العاصمة الأوكرانية بفرضها، مشجعي ريال مدريد وليفربول، الذين يستعدون للقدوم إلى كييف التي تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعرض بعض فنادق كييف سعر قضاء ليلة 26 مايو، موعد المباراة النهائية المرتقبة، بسعر 3500 يورو، فيما يعد زيادة في أسعارها العادية بأكثر من 100 ضعف.

ولم تتوقف الفنادق عند هذا الحد، إذ إن بعض المشجعين “المحظوظين” الذين حجزوا غرفة قبل التسعيرات الجديدة، تفاجأوا بأن حجوزاتهم ألغيت.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الاتحاد الأوروبي “اليويفا” قوله: “من الأفضل للمشجعين، عدم المبيت في كييف”.

وأضاف الاتحاد الأوروبي للعبة: “من المتوقع أن الخيار المفضل لغالبية المشجعين المسافرين سيكون حجز تذاكر سفر على متن رحلات تحط وتغادر في اليوم نفسه”.

وردت سلطات كييف على هذه المسألة بإحالة القضية إلى اللجنة المكلفة بمكافحة الاحتكار. وأكدت الأخيرة مطلع هذا الأسبوع أنها بدأت “بمراقبة الأسعار في مجال الخدمات الفندقية”، إلا أنها لم تصدر تعليقا بعد.

في المقابل، عمد بعض سكان العاصمة الأوكرانية إلى إطلاق صفحة على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، يعرضون فيها استضافة المشجعين في منازلهم. ووصل عدد متابعي الصفحة أمس السبت إلى 5 آلاف شخص.

