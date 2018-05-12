رجب يعترف بالخطأ ولجنة التحكيم تقرر إيقافه

أصدرت لجنة التحكيم بالاتحاد الليبي، قرارا، بإيقاف حكم الوسط محمد رجب وحكم الراية عصام الترهوني وإحالتهما إلى التحقيق.

جاء هذا القرار على خلفية الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الحكمان في لقاء الاتحاد والأهلي بنغازي في افتتاح الدورة الرباعية للتتويج بالدوري الليبي لكرة القدم.

من جهته أكد الحكم الدولي محمد رجب أن ركلة الجزء التي احتسبها على الأهلي بنغازي أمام الاتحاد لم تكن صحيحة.

وأشار في تصريحات صحفية “لم أكن موفقا في قراري وتقديري للعبة التي جاءت منها الركلة”.

وأضاف “أنا بشر أخطئ وأصيب ولست معصوما من الخطأ، وسأقدم تقريرا مفصلا ومكتوبا حول هذه الحادثة”.

وأصدرت إدارة الأهلي بنغازي بيانا، طالبت من خلاله بإلغاء نتيجة المباراة وإعادتها، وإقالة رئيس لجنة التحكيم وحل اللجنة وإعادة تشكيلها.

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