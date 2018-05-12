محمد صلاح: لست مشغولاً بمقارنتي مع لوينل ميسي وكريستيانو رونالدو

أعلن المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن المقارنة بالأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لا تشغل باله.

وفي حديث مع إحدى القنوات التلفزيونية المصرية أوضح صلاح أنه ليس مشغولًا بمقارنته مع ميسي ورونالدو، نظرًا لأن تركيزه هو بذل قصارى جهده داخل الملعب.

مضيفاً «المقارنة مع ميسي ورونالدو فخر بالنسبة لي، وأسعى للوصول إلى أعلى مستوى في السنوات المقبلة».

وفي حديثه عن مواجهة فريقه السابق روما الإيطالي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قال صلاح «مواجهتي مع روما في نصف النهائي كانت صعبة للغاية بالنسبة لي، لأنني منذ شهور فقط، كنت أدافع عن قميص الفريق الإيطالي».

مختتماً تصريحاته بالقول «الإشادة التي أحظى بها من أساطير كرة القدم شيء رائع بالنسبة لي، وتزيدني إصرارًا لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة».

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