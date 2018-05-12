استبعاد حكم نهائي كأس خادم الحرمين وإحالته لـ”المباحث الإدارية”

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، استبعاد الحكم فهد المرداسي من إدارة المباراة النهائية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي تجمع بين ناديي الاتحاد والفيصلي المحدد لها اليوم، السبت بملعب “الجوهرة”، وتعيين الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرج لإدارة المباراة.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جاء كالتالي،:”أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم وبمباركة تركي آل الشيخ رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قراراً باستبعاد فهد المرداسي حكم المباراة النهائية بين الاتحاد والفيصلي وتحويلة للمباحث الإدارية للتحقيق معه واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك وفق الأنظمة المتبعة”.

أضاف،: “وهذا وقد تم تكليف طاقم تحكيمي بقيادة مارك كلاتنبيرج ويساعده جيكوب كولن وبدر الشمراني وخالد الطريس كحكم رابع لإدارة مباراة اليوم على كأس خادم الحرمين الشريفين”.

على صعيد متصل، كشفت صحيفة “الرياضية” السعودية، عن أسرار استبعاد الحكم فهد المرداسي من إدارة المباراة النهائية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي تجمع بين الاتحاد والفيصلي.

وقالت الصحيفة، “الحكم فهد المرداسى تواصل مع أحد رؤساء طرفي المباراة النهائية، ووجود شبهات رشوة في مكالمات هاتفية ومحادثات جرت بينه وبين رئيس النادي، حيث كشف رئيس النادي كل المحادثات لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، وقدم الأدلة والثبوتات فى هاتفه”.

وأضافت: “كانت الجهات المسؤولة قد طلبت من رئيس النادي الذي أبلغ عن اتصالات الحكم، مسايرة الحكم والخوض في الموضوع أكثر، للإثبات أو النفي، وتم ذلك الاتفاق بالمسايرة، حتى طلب الحكم في النهاية، مبلغاً مالياً من رئيس النادي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية