نسور قرطاج مجروحة قبل المونديال

يشارك المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم في روسيا لهذا العام للمرة الخامسة في تاريخه، حيث سبق له بلوغ المونديال في الأعوام 1978 و1998 و2002 و2006، ولكنه لم يتخطى الدور الأول في كل مشاركاته.

ورغم أن المنتخب التونسي لم يخسر منذ تولي المدرب التونسي نبيل معلول أي مباراة، مما أدى إلى تحسن ترتيبه في تصنيف الفيفا، حيث يتصدر التصنيف الأفريقي والعربي على حد سواء، إلا أن نسور قرطاج باتوا في حال لا يحسدون عليه بعد أن تعرض نجم المنتخب الأول يوسف لمساكني لإصابة في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع فريقه الدحيل في الدوري القطري.

ورغم إجراء المساكني عملية جراحية في الولايات المتحدة، إلا أن مشاركته في كأس العالم باتت مستحيلة، ولأن المصائب لاتأتي فرادى، تأكد غياب مهاجم المنتخب التونسي طه ياسين الخنيسي لمدة شهر بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه الأخيرة أمام الشبيبة القيراونية، حيث أعلنت إدراة الترجي أن الخنيسي سيغيب شهرا عن الملاعب مما يعني أن مشاركته في المونديال بات مشكوكا فيها

فكيف سيتعامل المدرب نبيل معلول مع هذه الغيابات؟ وهل يستطيع المنتخب التونسي في ظل غياب المساكني تجاوز عقدة الأدوار الأولى؟.

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