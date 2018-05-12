نجم باريس سان جيرمان: لن أرحل إلا بعد الفوز بدوري الأبطال

كشف لاعب باريس سان جيرمان، الإيطالي ماركو فيراتي أنه يرغب في البقاء مع نادي العاصمة الفرنسية إلى أن يتوج بدوري أبطال أوروبا.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة (لو باريزيان) اليوم السبت، كشف الدولي الإيطالي (25 عاما) أنه تحدث مع إدارة بي إس جي عقب تعرض الفريق للإقصاء في ثمن نهائي التشامبيونز ليج أمام ريال مدريد الإسباني، لتحديد مستقبله ولعدم سقوطه فريسة للشائعات كما حدث على مدار الصيف الماضي حين ربطت العديد من التقارير اسمه ببرشلونة.

وقال فيراتي “لقد تحدثت مع النادي لأتمكن من قضاء صيف هادئ، لأنني أريد الاستمرار مع هذا الفريق”، مذكرا بأن الكثير من الأمور التي نشرت منذ عام حول رحيله المحتمل من نادي العاصمة الفرنسية “لم تكن صحيحة”.

وأضاف اللاعب الذي يربطه بباريس سان جيرمان عقد حتى 2022 ، “الأهم خلال السنوات القادمة هو أن نؤمن جميعا بمشروع الفريق. علينا أن نشكل فريقا جيدا بحق ونواصل التقدم في نفس الطريق ونضع نفس الهدف نصب أعيننا”.

وأقر فيراتي بأن تعرض فريقه للإقصاء من ثمن نهائي التشامبيونز ليج كان أمرا “محبطا”، خاصة عقب استقدام كل من البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وكيليان مبابي من موناكو (180 مليون يورو).

ومن ناحية أخرى، أقر بأن عدم تأهل منتخب بلاده إيطاليا لمونديال روسيا الذي ينطلق في 14 يونيو المقبل يمثل أمرا “قاسيا جدا” بالنسبة إليه، معتبرا أن البرازيل هي المرشحة الأقرب للفوز باللقب.

وأوضح أن السيليساو “يحظى بلاعبين كبار ويتمتع بتكتيك جيد. لقد أصبح مختلفا، في السابق كان يتميز بهجوم رائع، لكنه كان يواجه صعوبة في الدفاع. الآن يمتلكون فريقا جيدا

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