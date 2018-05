المتوسط:

هبط هامبورج العريق للمرة الأولى في تاريخه إلى الدرجة الثانية وحسم هوفنهايم وبوروسيا دورتموند المركزين الثالث والرابع المؤهلين إلى أبطال أوروبا في المرحلة 34 الأخيرة من البوندسليغا.

وكان هامبورغ وصيف القاع وحامل لقب الدوري 6 مرات، والذي لم يغب عن الدرجة الأولى منذ عام 1963، يأمل في تفادي الهبوط وخوض مباراة فاصلة مع ثالث الدرجة الثانية، بيد أن تقدمه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1 حتى الثواني الأخيرة قبل توقف مباراته بسبب رمي جماهيره قنابل داخلية داخل أرض الملعب، لم يكن كافيا في ظل فوز فولفسبورغ السادس عشر على ضيفه كولن الأخير (4-1) والهابط سابقا.

وهبط كولن (22 نقطة) وهامبورغ (الذي سيرفع رصيده إلى 31 نقطة في حال فوزه) إلى الدرجة الثانية، فيما يخوض فولفسبورغ (33 نقطة) مواجهة فاصلة مع هولستاين كييل.

وفي معركة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لم يكن فوز باير ليفركوزن كافيا على ضيفه هانوفر (3-2)، إذ أخفق بفارق الأهداف أمام هوفنهايم الفائز في مباراة مفصلية على ضيفه بوروسيا دورتموند 3-1.

وتساوت الأندية الثلاثة بـ 55 نقطة، ليرافق هوفنهايم ودورتموند البطل بايرن ميونيخ ووصيفه شالكه إلى دوري الأبطال، فيما بلغ ليفركوزن دور المجموعات من الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” ولايبزيغ الدور التمهيدي الثاني من المسابقة القارية الرديفة.

The post شغب جماهير هامبورج بعد الهبوط وهوفنهايم ودورتموند يتأهلان لدورى الأبطال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية