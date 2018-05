كمبالا سيتى يستعد للأهلى المصرى بطلاب المدارس

المتوسط:

أعلن نادى كمبالا سيتى الأوغندى فتح أبواب ملعبه مجاناً أمام طلاب المدارس لمؤازرة الفريق أمام الاهلى المصرى بالجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا الثلاثاء المقبل.

أكدت إذاعة “Capital Fm” الأوغندية، إن إدارة كمبالا سيتى قررت فتح أبواب ملعب “لو جو جو ستاديوم” مجاناً أمام الطلاب لحضور مباراة الأهلى الثلاثاء المقبل، والوقوف خلف الفريق فى ثانى جولات دور المجموعات بدورى الأبطال.

وكان فريق الأهلى قد تعادل سلبياً مع الترجى التونسى بملعب برج العرب فى أولى جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، فيما خسر كمبالا سيتى خارج ملعبه تاونشيب رولرز البوتسوانى.

ويحتل تاونشيب رولرز البوتسوانى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط ثم يأتى الأهلى وصيفاً والترجى ثالثاً وأخيراً كمبالا سيتى الأوغندى.

وتعد مباراة الأهلي وكمبالا هى أول مباراة فى تاريخ دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا تقام فى أوغندا، حيث لم يسبق لأى فريق اللعب فى الأدوار المتقدمة من البطولة على الإطلاق.

