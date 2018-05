المتوسط:

أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، اليوم السبت عن موعد عودة نجمه نيمار للتدريبات بداية من غدا، الأحد، وذلك بعد شفائه من الإصابة التى تعرض لها فى الكاحل فى نهاية شهر فبراير الماضى.

وقال النادى الباريسى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر” إن الفحوصات الطبية التى خضع لها نيمار اليوم أكدت شفائه التام من الإصابة التى تعرض لها، وبذلك سيعود للمشاركة فى التدريبات بداية من الغد.

كان النجم البرازيلى قد تعرض لإصابة فى الكاحل خلال مواجهة فريق مارسيليا فى نهاية شهر فبراير الماضى، أجرى على إثرها عملية جراحية.

ويسعى نيمار الوصول إلى جاهزيته الفنية والبدنية قبل المشاركة مع المنتخب البرازيلى فى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

The post باريس سان جيرمان: نيمار يعود إلى التدريبات بداية من الغد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية