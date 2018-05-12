الحكم محمد رجب لـ “وال” : ركلة جزاء غير صحيحة ولم تمارس علي ضغوطات واعتذر لإدارة وجماهير نادي الأهلي بنغازي

طرابلس 12 مايو 2018 (وال)- صرح الحكم الدولي محمد رجب إن ركلة الجزاء التي احتسبها على الأهلي أمام الاتحاد الخميس، في دوري التتويج بأنها ركلة جزاء غير صحيحة تماماً؛ ولم يكن موفقاً في قراره وتقديره للعبة التي جاءت منها الركلة .

وقال الحكم محمد رجب – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – “لدينا شجاعة كبيرة في قول إنها ركلة غير صحيحة، وأعترف تماماً أنني أخطأت في احتساب الركلة التي جاء منها هدف التعديل”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحكم بشر يخطي ويصيب وليس معصوم من الخطأ على الإطلاق .

وأكد الحكم الدولي محمد رجب أنه شاهد ردة الفعل القوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً أنهم لديهم الحق في تلك الردود، وهذا يدل على حبهم وعشقهم لناديهم .

وتابع الحكم الدولي : ” ليس لدي نية سيئة تجاه نادي الأهلي أو فريقه الأول، كما يُشاع عبر التواصل الاجتماعي، ولم أكن متعمداً في ذلك، وإن كانت لدي نية مبيته لما احتسبت الركلة .

وتابع الحكم الدولي : “من يشن الآن حملة ضدي حول ركلة الجزاء، هم أناس متخصصين في شبكات التواصل ولا توجد لديهم دراية تامة عن كرة القدم، وهذه حمية لا تستطيع أن تسيطر عليها أو تمنعها” .

واعتبر الحكم الدولي أن تلك الحملة التي تشن ضده حقاً من حقوق البشر، مضيفاً “لابد ألا تكون فيها نوع من الإفراط والطعن والتشكيك في نزاهتي” .

وأكد الحكم الدولي أن التاريخ يشهد عن إدارته لمباريات الأهلي فيما مضى وكيف كانت .

واعترف الدولي محمد رجب قائلاً : ” أخطأت وأعترف بذلك ليس خوفاً؛ وإنما هي حقيقة لابد أن تقال وهذا ما تعلمته خلال مشواري، وهذا الخطأ لم يكن مقصوداً، مع العلم أن هناك مباريات في الدوري الليبي الحالي منعرج نتائجها بسبب أخطاء تحكيمية، ومن الفرق من يلعب الآن على تفادي الهبوط” .

وأضاف الحكم محمد رجب أن هناك ركلات جزاء صحيحة في الدوري الليبي لم تحتسب وأخطأ الحكام في تقديرها”، مؤكداً أن الجماهير شددت لومها على محمد رجب؛ لكونه قليل الأخطاء، وهذا بشهادة الجميع وما شاهدوه أفريقياً خير دليل على ذلك” .

وقدم الدولي محمد رجب اعتذاره إلى الطاقم الفني والإداري والنادي الأهلي وجماهيره، عما بدر منه في اتخاذ قرار لم يكن صحيحاً .

وأضاف الدولي محمد رجب قائلاً “أن النوايا لا يعلم بها إلا الله، وأكرر حديثي للنادي الأهلي وجماهيره؛ لم أكن متعمداً في قلب معطيات المباراة ولم أقصد ذلك” .

وأكد محمد رجب ” لم تكن هناك أبعاد سياسية كما روج لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ولم تمارس علي ضغوطات بخصوص هذه المباراة” .

وأوضح الدولي محمد رجب “حقيقة إن إدارة الناديين تعاملت معي بكل طيبة واحترام، ولم تقصر في حقي أنا وزملائي؛ حتى بعد احتساب ركلة الجزاء غير الصحيحة” .

واختتم الحكم الدولي محمد رجب حديثه قائلاً ” لدي الشجاعة الكبيرة بالاعتراف، وتدوين تقرير مفصل ومكتوب حول هذه الحادثة التي أشغلت الشارع الرياضي، لكي يتم إنصاف النادي في ذلك”. (وال – طرابلس) س أ / س ع/ ر ت

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