أستون فيلا يهزم ميدلزبرا ويقترب من العودة إلى الدورى الإنجليزى

المتوسط:

حقق فريق أستون فيلا الذى يلعب ضمن صفوفه النجم المصرى أحمد المحمدى فوزا ثمينا على مضيفه فريق ميدلزبره بنتيجة 1 – 0، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب “ريفر سايد ستاديوم”، فى ذهاب نصف نهائى دورة التأهل للدورى الإنجليزى الممتاز.

جاء هدف أستون فيلا فى الدقيقة 15 من عمر المباراة، عن طريق الأسترالى مايل جيديناك، وشهد اللقاء مشاركة أحمد المحمدى منذ البداية، قبل أن يترك المباراة قبل نهايتها بخمس دقائق بعد تعرضه للإصابة.

ويستضيف أستون فيلا نظيره ميدلزبره فى مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل 15 مايو، على ملعب “فيلا بارك”.وكان ديربى كاونتى فاز أمس الجمعة على فولهام 1 / 0، وتقام مباراة الإياب بينهما بعد غد الاثنين، علما بأن الفائز من كل مواجهة يتأهل لمباراة الملحق الفاصل والتى تقام على ملعب “ويمبلى” فى 26 مايو المقبل، لتحديد الفريق الذى يتأهل للبريميرليج برفقة وولفرهامبتون وكارديف سيتى الذين تأهلا مباشرة بعد احتلالهما المركزين الأول والثانى فى دورى الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”.

جدير بالذكر أن فريقا ولفرهامبتون وكارديف سيتى ضمنا التأهل للعب فى الدورى الإنجليزى الموسم المقبل بشكل مباشر، بعد احتلالهما المركز الأول والثانى بجدول ترتيب دورى الدرجة الأولى الإنجليزى، فى المقابل هبط ستوك سيتى، ووست بروميتش إلى دورى “شامبيونشيب”.

