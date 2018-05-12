سلة الأهلي طرابلس ترد الاعتبار وتنهي آمال النصر في المحافظة على الثلاثية

بنغازي 12 مايو 2018 (وال)- توج فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة بكأس ليبيا للمرة الثالثة في تاريخه، عقب تفوقه على النصر بنتيجة 88 مقابل 74 نقطة، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة .

والمباراة التي جرت في مجمع سليمان الضراط ببنغازي، توسطها طاقم تحكيم تونسي متكون من الثلاثي : سامي بالغارق حكماً، ونوفل شادو حكماً ثانياً، ورياض الخلالي حكماً ثالثاً، كان فيها الفريق الضيف هو الأفضل خلال دقائق الربع الأول، إذ سيطر كلياً على زمام الأمور بهدف رد الاعتبار لكون النصر قد أقتنص منه بطولة الدوري قبل أسبوعين في العاصمة طرابلس .

والفريق العصامي المدجج بالعديد من اللاعبين هيمن تماماً على الربع الأول الذي سجل فيه الأمريكي جاستن 10 نقاط لوحدة، حيث نجح في حسم أمور النتيجة لصالحه بفارق 12 نقطة وبواقع 27 مقابل 15 نقطة.

وفي الربع الثاني، حاول النصر الظهور بشكل مغاير تماماً عن الأول، وأراد حامل اللقب النصر العودة للمباراة وتقليص الفارق على الأقل أمام جماهيره بواسطة الأمريكي بروكس، وخالد الأوجلي في أكثر من مناسبة، لكن الأهلي عاد للسيطرة واستحوذ على اللقاء لينتهي الربع الثاني أهلاوياً أيضا بفارق نقطة وحيدة وبواقع 15 مقابل 14 نقطة، لينتهي الشوط الأول أهلاوياً 42 – 29.

وواصل الأهلي التقدم محملاً برغبة واضحة وجلية في رد الدين ورغبة كبيرة وواضحة لتعويض فقدانهم للقب الدوري، ففي الربع الثالث استمر الأهلي في فرض سيطرته على اللعب مستفيداً من تحركات وتألق الأمريكي جاستون الذي سجل بهذا الربع 11 نقطة، ليحسم مع محمد الساعدي ونسيم بدروش الربع الثالث لمصلحة فريقه بنتيجة 24 مقابل 17 نقطة.

وفي الربع الأخير من المقابلة، حاول بقدر المستطاع النصر العودة للمباراة وإحداث المفاجأة، لكنه أصطدم بتكتل دفاعي قوي وتألق لبدروش والأمريكي جاستون، لينتهي الربع الأخير نصراوياً بنتيجة 28 مقابل 22 نقطة، لتكون النتيجة النهائية 88 مقابل 74 نقطة .

والمباراة شهد حضورها رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة عمر البرشوشي رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة سابقاً رئيس المنطقة الأولى بالاتحاد الأفريقي لكرة السلة الحالي، نجح فيها الأمريكي جاستون بتسجيل أكبر عدد من النقاط وصل إلى 38 نقطة منها 5 ثلاثيات، ويحل ثانياً الأمريكي بروكس لاعب النصر مسجلاً 21 نقطة، ونسيم بدروش لاعب الأهلي بـ 18 نقطة . (وال – بنغازي) س أ / س ع/ ر ت

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