رأسية التربي تقود الاتحاد للفوز على الأهلي بنغازي في دوري التتويج

طرابلس 12 مايو 2018 (وال)- قاد المدافع أحمد التربي فريقه الاتحاد إلى فوز هام ومستحق بهدفين لهدف أمام ضيفه الأهلي بنغازي، وذلك لحساب أولى جولات مرحلة الذهاب من المربع الذهبي الليبي لكرة القدم.

والمباراة التي جرت على أرضية ملعب طرابلس الدولي، قادها الحكم الدولي محمد رجب، شوطها الأول حاول فيه الفريقان هز شباك الأخر، وكان اللعب منحصراً في منطقة وسط الملعب مع وجود بعض من الهجمات على المرميين، ليستمر بعد ذلك النصف الأول بهذا الأداء وينتهي بالتعادل السلبي بين الاتحاد وضيفه الأهلي.

وبعد استراحة الشوط الأول ظهر الفريقين بشكل مغاير، فكانت الأفضلية المطلقة مع بداية الشوط الثاني للأهلي الذي تحصل على ركلة جزاء نجح مهاجمه إبراهيم بودبوس إيداعها شباك محمد الفرجاني باقتدار معلناً عن الهدف الأول بالمباراة وذلك عند الدقيقة56 .

وتحرر الاتحاد من مناطقه الدفاعية وتقدم نحو مرمى عبد الجواد رزق أكثر، وعند الدقيقة 60 احتسب حكم اللقاء محمد رجب ركلة جزاء للاتحاد، استطاع محمد الطبال تعديل النتيجة، وشهدت الدقيقة 87 من الشوط الثاني موعداً للهدف الثاني للاتحاد وذلك برأسية من اللاعب أحمد التربي الذي قاد فريقه للفوز على الأهلي بهدفين لهدف.( وال– طرابلس ) س أ / س ع/ ر ت

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