المتوسط:

يسعى مدرب المنتخب التونسي، نبيل معلول لإقناع التونسي المولود في السويد، كريم المرابطي، باللعب لنسور قرطاج في نهائيات كأس العالم 2018.

وسبق أن لعب المرابطي، البالغ من العمر 23 عاما، ثلاث مرات للمنتخب السويدي الأول، ولكن جميع المباريات كانت ودية، ولعب للسويد أيضا في منتخبات الفئات الصغرى، ولكن بإمكانه تغيير المنتخب، إذا وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على طلبه، لأن والده يحمل الجنسية التونسية.

والتقى معول الخميس بلاعب فريق جورغاردن، رفقة رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، وديع الجريء.وشاهد الوفد التونسي لاعب الوسط يسجل في المباراة التي فاز بها جورغاردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على مالمو في نهائي كأس السويد.

وبما أن المرابطي لم يلعب لمنتخب السويد الأول أي مباراة تنافسية، فمن حقه أن يلعب مع تونس. ويحاول معلول ضمه إلى مجموعة 35 لاعبا التي يختار منها التشكيلة التي تسافر إلى مونديال روسيا.

وبدأ المرابطي مشواره الكروي في فريق إيكوبينغ أس كي، ثم انتقل إلى آي كي سيريوس، وبعدها إلى جورغاردن في يناير/ كانون الثاني 2015، واختير عام 2015 لجائزة اكتشاف الدوري الأول، وساعد فريقه هذا العام في الحصول على أول لقب منذ 13 عاما، بتتويجه بكأس السويد هذا العام.

وتنص قوانين الفيفا على أن أي لاعب يرغب في تغيير المنتخب أن يقدم طلبا مكتوبا إلى الاتحاد الدولي. ويسمح القانون للاعبين الذين شاركوا مع منتخب واحد في الفئات الصغرى أن يلعبوا لمنتخب آخر.

وكان الاتحاد التونسي أعلن أن الفيفا منحت الترخيص لثلاثة لاعبين في المنتخب الفرنسي للشباب باللعب مع تونس، وهم سيف الدين خاوي، وإلياس السخيري، ومعز حسن.

وتعود تونس إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب 12 عاما، وستلعب مباراتها الأولى أمام انجلترا يوم 18 يونيو/ حزيران.وسيلعب أبطال أفريقيا لعام 2004 المباراة الثانية أمام بلجيكا، ثم بنما في المبارة الأخيرة من الدور الأول.

The post معلول يسعى لاقناع لاعب سويدى للعب مع تونس فى المونديال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية