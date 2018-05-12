التعادل الإيجابي يخيم على لقاء النصر وحامل اللقب في دوري التتويج

بنغازي 12 مايو 2018 (وال)- خيم التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة على لقاء قمة ملعب شهداء بنينا بين فريق النصر وضيفه الأهلي طرابلس، وذلك لحساب أولى جولات دورت التتويج المربع الذهبي الليبي لكرة القدم.

والمباراة التي جرت الخميس توسطها الحكم مفتاح العلمي، وبدأت دقائق الشوط الأول فيها بحذر شديد من جانب كلا الفريقين، وكاد مدافع الأهلي على سلامة افتتاح التسجيل في الدقيقة 08 لكن رأسيته غالطت شباك الحارس عبد السلام أمسلم.

جملة منسقة ومبرمجة

النصر بدوره حاول استعادة توازنه وتبادل الهجمات مع الأهلي الأكثر سيطرة على وسط المعلب واستحواذاً على الكرة، لكن النصر لم يفلح في ذلك وكل هجماته كانت غير منسقة ومرتبة زد على ذلك افتقدت إلى الدقة في التمرير والتركيز.

واصل الأهلي الضغط وكثف من هجماته على الخطوط الخلفية لصاحب الأرض لكنها لم تكن خطيرة في ظل وجود التمركز الصحيح لكل من عبد الله الشريف وحسين العبيدي بالإضافة إلى حامد الثلبه في الثلث الأخير للنصر.

والخط الأمامي للنصر لم يظهر تماماً على الإطلاق طوال الشوط الأول إلا في مناسبتين الأول كانت في الدقيقة 18 عندما تدخل الحارس محمد نشنوش أمام المندفع من الخلف صدام الورفلي، فيما ظهر النصر مجدداً في الدقيقة 36 والتي حملت الهدف الأول للنصر بواسطة مفتاح طقطق بعد جملة منسقة ومبرمجة بين الثلاثي الأمامي خالد مجدي وسالم روما، ومعه تنتهي دقائق الشوط الأول بهدف للنصر.

وفي الشوط الثاني من المباراة، بدأ واضحاً على حامل اللقب الأهلي تعديل النتيجة وتقدم أكثر نحو مرمى مستضيفه وفرض أسلوب لعبه داخل الملعب، وفي بهته دفاعية أستلم لاعب الأهلي مهند بوعجيلة الكرة في الجهة اليسرى متوغلاً بها وواضعاً كرته على يسار الحارس عبد السلام أمسلم معلناً عن هدف التعادل باللقاء.

تواصل اللعب

تواصل اللعب بعد تعديل النتيجة، وحاول الأهلي مضاعفة النتيجة بواسطة تحركات أنيس سلتو ومحمد الترهوني من جهة أخرى، في حين حاول النصر حسم الأمور لصالحه في كرتين متتاليتين وذلك عن طريق خالد مجدي ومفتاح طقطق، ليستمر اللعب بين الفريقين بهذا النسق والوتيرة ليعلن بعدها حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة بتعادل الفريقين بهدف في كل شبكة.

التبديلات والركنيات

وشهدت المباراة خمس تبديلات، حيث أجرى مدرب الأهلي طرابلس رضاء عطية تغييران على مستوى التشكيلة التي بدأ بها أساسي، حيث أشرك اللاعب فؤاد التريكي بدلاً من صاحب الهدف مهند بوعجيلة، وأقحم فراس شليق بديلاً للاعب محمد المنقوش.

في المقابل، مدرب النصر عبد الحفيظ أربيش بدوره قام بثلاثة تغييرات والتي تمثلت في دخول فرج عبد الحفيظ مكان عمر بوخريض، والبرازيلي كوتينهو بديلاً للاعب سالم روما، في حين دخل عبد الله بلعم مكان العاجي محمد لامين .

وعلى مستوى الركنيات شهد المباراة 11 ركينة طوال 90 دقيقة، فالأهلي طرابلس تحصل على 08ركنيات، في حين تحصل النصر على03 ركنيات.

طاقم التحكيم

تكون طاقم تحكيم مباراة النصر والأهلي من الحكم مفتاح العلمي حكم وسط، بمساعدة كل من مساعدة أول وليد بوحرارة، والمنجي بوشكيوة حكماً ثانياً، وعبد الباسط شهوب حكماً رابعاً، فيما أسندت مهمة مراقبة المباراة للحكم علي عطية. ( وال – بنغازي ) س أ / س ع/ ر ت

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