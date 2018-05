«الأهلى طرابلس» يفوز بكأس ليبيا لكرة السلة

المتوسط:

حاز الأهلي طرابلس بكأس ليبيا لكرة السلة بعد فوزه أمس الجمعة بمجمع سليمان الضراط على النصر بفارق سبع نقاط.

وشهدت المباراة سيطرة أهلاوية من بدايتها، حيث تقدم الأهلي في الربع الأول 27/ 15 والربع الثاني كان متكافئًا لكن الأهلي تقدم 42/ 29، وفي الربع الثالث واصل الأهلي تقدمه 66/ 46، وفي الربع الرابع كانت الأفضلية للنصر لتنتهي المباراة بفوز الأهلي طرابلس 88 /74 وليتوج بكأس ليبيا لكرةالسلة للمرة الثالثة في تاريخه.

وتصدر هدافي نهائي الكأس محترف الأهلي طرابلس الأمريكي جاستون تابس برصيد 38 نقطة، ويليه محترف النصر الأمريكي بروكس 21 نقطة، ولاعب الأهلي طرابلس نسيم بدروش 18، وخالد الأوجلي لاعب النصر 15 نقطة.

