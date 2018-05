المتوسط:

حسم فريق أتلتيكو مدريد لقب الوصيف فى الدورى الإسبانى بعد تغلبه على مضيفه خيتافى، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب “كولسيوم الفونسو بيريز” ضمن منافسات الجولة 37 من الدورى الإسبانى.

سجل هدف المباراة الوحيد النجم الإسبانى كوكى، ليواصل الروخى بلانكوس احتلاله لوصافة الدورى الإسبانى، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

وأهدر فريق خيتافى فرصة التعادل بعد إهدار اللاعب المغربى فيصل فجر، ركلة جزاء بالدقيقة 77 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الأتلتى للنقطة 78 في المركز الثانى ليحسم وصافة البطولة رسميا متفوقا على ريال مدريد الذى يلعب حاليا مع سيلتا فيجو، بينما تجمد رصيد خيتافي عند النقطة 52 فى المركز الثامن.

وتمثل تلك المباراة دفعة معنوية كبيرة لفريق العاصمة قبل نهائى الدورى الأوروبى “يورباليج” أمام مارسيليا الفرنسى يوم الأربعاء القادم، بتمام التاسعة إلا ربع مساء، فى مدينة ليون الفرنسية.

فى بقية المباريات، تغلب فياريال على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا، بنتيجة 4 – 2، وريال سوسيداد على ضيفه ليجانيس، بنتيجة 3 – 2.

كما تغلب فالنسيا على مضيفه جيرونا بهدف نظيف، وألافيس على ضيفه أتلتيك بيلباو، بنتيجة 3 – 1، وإيبار على ضيفه لاس بالماس، بهدف نظيف، وتعادل ريال بيتيس مع ضيفه إشبيلية، بنتيجة 2 – 2.

The post أتلتيكو مدريد يحسم وصافة الدورى الإسبانى بهدف فى خيتافى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية