المتوسط:

توج فريق شباب قسنطينة بلقب الدورى الجزائرى رسميًا، للمرة الثانية فى تاريخه، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

وجاء تتويج قسنطينة بلقب الدورى الجزائرى بعد فوزه على اتحاد البليدة 2-1، في المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب “الإخوة براكنى”، ضمن الجولة 29 وقبل الأخيرة من البطولة، ليستعيد اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 1996 ـ 1997.

تقدم البليدة أولاً عن طريق أمين عيسى الباى فى الدقيقة 32، وعادل شباب قسنطينة النتيجة عنه طريق سيد على العمرى فى الدقيقة 56، قبل أن يسجل الهادى بلعميرى هدف الفوز الغالى فى الوقت القاتل، وتحديداً فى الدقيقة 91 بركلة جزاء.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيده قسنطينة إلى 56 نقطة، أما اتحاد البليدة فقد ظل فى المركز الأخير برصيد 20 نقطة. وفى الجولة نفسها، فاز شبيبة الساورة، صاحب المركز الثانى على مولودية وهران بنتيجة 1-0، بملعب 20 أغسطس ببشار.

سجل شبيبة الساورة هدفه الوحيد بواسطة ركلة جزاء سجلها عبد الرحمن بورديم فى الدقيقة 90. وانفرد شبيبة الساورة بالمرتبة الثانية برصيد 51 نقطة، فيما تجمد رصيد مولودية وهران عند النقطة 42 في المركز السادس.

وفى مباريات أخرى أقيمت بالجولة نفسها، تعادل شباب بلوزداد ونصر حسين داي سلبيًا، وتغلب دفاع تاجنانت على وفاف سطيف بنتيجة 3-2، وسحق بارادو أولمبي المدية بخماسية نظيفة، وتعادل اتحاد سيدى بلعباس سلبيا أمام اتحاد بسكرة.

The post شباب قسنطينة يهزم اتحاد بليدة ويفوز بالدورى الجزائرى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية