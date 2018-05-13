اتحاد الكرة يتعاقد مع العمروش لقيادة الفرسان

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم تولي عادل العمروش رسمياً مهام تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد فترة فراغ ليست بالقصيرة مر بها المنتخب وتحديدا منذ مغاردته بطولة أفريقيا للاعبين المحلين بالمغرب في الدور النصف النهائي في فبراير الماضي.

وحضر مراسم توقيع العمروش رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم الدكتور جمال الجعفري ومدير المنتخب الوطني عادل الخمسي، وتم خلال مراسم توقيع عقد العمروش تسمية المدرب عمر المريمي ليكون مساعدا للمدرب الجزائري.

وبعد كشف النقاب عن شخصية المدرب المرتقب لفرسان المتوسط وبين مؤيد ومعارض للعمروش، اتخذ اتحاد الكرة قراره نظراً لأن الوقت ليس لصالح الفرسان الذين على موعد في سبتمبر المقبل مع التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا الكاميرون 2019.

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