المتوسط

قال رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، خالد السعيطي، إن «الحكم محمد رجب في موقف منصف وشجاع منه، اعترف بارتكابه خطأ فني كان له أثر على تغيير نتيجة المباراة من خلال احتساب ركلة جزاء غير صحيحة ساهمت في تغيير نتيجة اللقاء».

وأضاف «السعيطي» عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، أن الحكم ذكر ودون خطأه في تقرير المباراة الذي تم تسليمه للجنة التحكيم ولجنة المسابقات».

وتابع أن «الأهلي تقدم باحتجاج في الموعد المحدد قانونًا، وفق النظام الأساسي للاتحاد العام وما يسري من نصوص تخص هذا الشأن».

وحذر رئيس مجلس إدارة الأهلي، «الاتحاد الليبي العام من مغبة مخالفة القانون والتلاعب والالتفاف على اللائحة المنظمة و التي تعتبر بمثابة الدستور المنظم لنشاط الاتحاد العام».

وأشار «السعيطي» إلى أن «الأهلي له كامل الحق في المطالبة بحقوقه ولن يتنازل عن هذا الحق المثبت قانونًا و صراحتًا بشهادة حكم اللقاء».

وختم خالد السعيطي، تصريحاته قائلًا: «سيكون هناك اجتماع طارئ خلال الساعات القادمة بين مجلس الإدارة والجماهير الأهلاوية للتشاور فيما يخص الأحداث الجارية».

The post رئيس النادي الأهلي: الحكم محمد رجب اعترف بارتكابه خطأ فني appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية