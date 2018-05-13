نيمار يعود للتدريب بعد طول غياب

أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم عودة نيمار دا سيلقا مهاجم المنتخب البرازيلي للتدريب ابتداء من الأحد عقب انقطاعه عن التدريب نتيجة تعرضه للإصابة.

وكان نيمار قد تعرض لإصابة على مستوى القدم في مباراة فريقه باريس سان جيرمان مع مرسيليا منذ أكثر من شهرين حرمته من مواصلة المشوار مع فريقه الذي غادر دوري الأبطال على يد ريال مدريد في مباراة كان نيمار أبرز الغائبين فيها ولكن النجم البرازيلي تدارك الموقف بسرعة حيث أجرى عملية جراحية في البرازيل تحت إشراف منتخب السامبا ليبدأ نيمار اليوم تدريباته البدنية استعداد لعودته للملاعب في كأس العالم.

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