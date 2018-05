صلاح يترقب التتويج بلقب هداف «البريميرليج» اليوم

المتوسط:

يترقب النجم المصرى محمد صلاح، المحترف بنادى ليفربول التتويج بلقب هداف الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”، حيث يسدل الستار اليوم على النسخة الحالية من المسابقة بإقامة منافسات الجولة الـ38 والأخيرة بإقامة 10 مباريات.

والمباريات هي مانشستر يونايتد مع واتفورد، ونيوكاسل يونايتد مع تشيلسى، وساوثهامبتون مع مانشستر سيتى، وتوتنهام مع ليستر سيتى ووستهام يونايتد مع إيفرتون، وبيرنلى مع بورنموث، وكريستال بالاس مع وست بروميتش ألبيون، وهيديرسفيلد تاون مع أرسنال، وسوانزى سيتى مع ستوك سيتى، وليفربول مع برايتون.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 31 هدفاً، متفوقاً بفارق 3 أهداف على هارى كين لاعب توتنهام، وتبدو حظوظ محمد صلاح فى حصد لقب هداف الدورى الإنجليزى هى الأوفر، لاسيما أن هارى كين يحتاج لتسجيل 4 أهداف “سور هاتريك” فى شباك ليستر سيتى وغياب “الفرعون المصرى” عن التسجيل لحصد لقب الهداف.

وسيكون محمد صلاح أول لاعب أفريقى منذ عام 2010 يتوج بلقب الهداف، بعدما سبق وحصل الإيفوارى ديدييه دروجبا على لقب الهداف بعدما سجل 29 هدفاً مع تشيلسى فى موسم 2009 – 2010، كما سيكون أول لاعب من نادى ليفربول يتوج باللقب منذ موسم 2013 – 2014 عندما نجح لويس سواريز فى حصد اللقب بعدما سجل 31 هدفاً.

