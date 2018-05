تعرف على تشكيلة منتخب الفراعنة لخوض منافسات المونديال

المتوسط:

أعلن المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أسماء 29 لاعبًا وقع عليهم اختيار الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني كوبر للانضمام للمعسكر المقبل استعدادًا لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 ويتخلله أداء ثلاث مباريات رسمية ودية مع الكويت يوم 25 مايو الجارى بالكويت ومع كولومبيا بمدينة بيرجامو الإيطالية يوم 1 يونيو ومع بلجيكا بمدينة بروكسل يوم 6 يونيو.

وتضمنت القائمة كلاً من عصام الحضري (التعاون السعودي) وأحمد فتحي (الأهلي) وشريف إكرامي (الأهلي) ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” (الرائد السعودي) وأحمد المحمدي (استون فيلا الإنجليزي) وعبدالله السعيد (الأهلي) ومحمد عبدالشافي (الفتح السعودي) وأحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي) ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي) ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ومروان محسن (الاهلى) وعمر جابر (لوس أنجلوس الأمريكي) وأحمد حسن كوكا (سبورتنج براجا البرتغالي) وسعد سمير (الأهلي).

بالإضافة إلى اللاعبين طارق حامد (الزمالك) ومحمود عبدالمنعم “كهربا” (اتحاد جدة السعوي) ومحمود حسن “تريزيجيه” (قاسم باشا التركي) وعلى جبر (وست برومش الإنجليزي) ورمضان صبحى (ستوك سيتي الإنجليزي) وسام مرسي (ويجان الإنجليزي) وعمرو وردة (اتروميتوس اليوناني) ومحمد الشناوى (الأهلى) وكريم حافظ (لانس الفرنسي) ومحمد عواد (الإسماعيلي) وأحمد جمعة (المصرى) وعمرو طارق (أورلاندو سيتي الأمريكي) ومحمود حمدى “الونش” (الزمالك) ومحمود عبد العزيز(الزمالك).

وأكد “لهيطة” أن المعسكر سيبدأ بتدريب مفتوح بمشروع الهدف يوم 22 مايو ثم أداء التدريب الثاني عصر يوم 23 مايو قبل السفر إلى الكويت فى الساعة التاسعة مساءً.

