المتوسط:

أكد القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ثقته “بنسبة 2000 بالمئة” من بقاء النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في صفوف فريقه في الموسم القادم.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان في صيف 2017 قادما من برشلونة الإسباني، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، ما جعل منه أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم. إلا أن النجم الدولي الذي يغيب عن صفوف الفريق منذ أواخر فبراير الماضي بسبب كسر في مشط القدم اليمنى، يشكل منذ أسابيع محور تقارير صحافية تتحدث عن رحيله في الموسم المقبل عن النادي الباريسي، إلى وجهة يرجح أن تكون نادي ريال مدريد الإسباني.

وشدد الخليفي في تصريحات أمس السبت، على أن نيمار لن يرحل، وردا على سؤال عما إذا كان نيمار سيكون في صفوف نادي العاصمة في الموسم المقبل، قال الخليفي “أنا واثق من أنه سيبقى”.

وأضاف: “وسائل الإعلام الإسبانية تتحدث عن رحيل نيمار منذ أكتوبر الماضي. لا أرد على الشائعات، ليس لدي الوقت لذلك. إلا أنني واثق من أنه سيكون لاعبا في صفوف باريس سان جرمان”.

The post «سان جيرمان»: واثقون من بقاء نيمار ضمن صفوف الفريق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية