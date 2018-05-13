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برشلونة ينزل ضيفا على ليفانتي

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ينزل برشلونة مساء الأحد ضيفا على ليفانتي لحساب الأسبوع السابع والثلاثين من الليغا.

ويسعى برشلونة صاحب التسعين نقطة لزيادة عدد نقاطه وإكمال موسمه من دون أي خسارة بعد نجاح الفريق في تحقيق نتائج باهرة على صعيد الدوري ومسابقة كأس ملك إسبانيا.

وفي المقابل ستكون المباراة مصيرية لفريق ليفانتي الطامح في البقاء والهروب من شبح الهبوط.

وصرح مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي قبل اللقاء أنه يرغب في إنهاء الموسم من دون خسارة وهو هدف كبير للفريق الكاتلوني بعد نجاحه في تجاوز جميع منافسيه في مسابقة الدوري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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