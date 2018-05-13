ليبيا تنجح في تنظيم بطولة أفريقيا للكرة المصغرة

اختُتمت في طرابلس بطولة أفريقيا لكرة القدم المصغرة وسط أجواء احتفالية بعد أن توج بها منتخب ساحل العاج على حساب نظيره السنغالي بركلات الترجيح في البطولة التي نظمها وأشرف عليها الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة واحتضنها ملعب نادي المدينة بشارع عمر المختار في قلب طرابلس.

وحظيت البطولة بتنظيم مميز بشهادة الجميع ليبعث به المنظمون رسالة للعالم أجمع أن ليبيا قادرة على تنظيم البطولات الإقليمية والقارية وحتى الدولية.

وحل منتخبنا الوطني رابعا في هذه البطولة بعد أن فقد نتيجة لقائه أمام نظيره التونسي بهدف نظيف، واختتمت البطولة بتتويج ساحل العاج ولكن ذكرياتها ستظل عالقة في أذهان كل من تابعها وكل من شارك فيها لأنها الأولى من نوعها على الصعيد الأفريقي في لعبة كرة القدم المصغرة.

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