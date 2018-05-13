اخبار الرياضة

ليبيا تنجح في تنظيم بطولة أفريقيا للكرة المصغرة

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختُتمت في طرابلس بطولة أفريقيا لكرة القدم المصغرة وسط أجواء احتفالية  بعد أن توج بها منتخب ساحل العاج على حساب نظيره السنغالي بركلات الترجيح في البطولة التي نظمها وأشرف عليها الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة واحتضنها ملعب نادي المدينة بشارع عمر المختار في قلب طرابلس.

وحظيت البطولة بتنظيم مميز بشهادة الجميع ليبعث به المنظمون رسالة للعالم أجمع أن ليبيا قادرة على تنظيم البطولات الإقليمية والقارية وحتى الدولية.

وحل منتخبنا الوطني رابعا في هذه البطولة بعد أن فقد نتيجة لقائه أمام نظيره التونسي بهدف نظيف، واختتمت البطولة بتتويج ساحل العاج ولكن ذكرياتها ستظل عالقة في أذهان كل من تابعها وكل من شارك فيها لأنها الأولى من نوعها على الصعيد الأفريقي في لعبة كرة القدم المصغرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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