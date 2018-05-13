تهديدات بتأجيل مباريات الدوري الرباعي

تعج صفحات التواصل الاجتماعي هذه الأيام بمواعيد من قبل جمهور الأندية الليبية بعدم استكمال الدوري الرباعي في موعده بداية شهر يونيو القادم بالنظر للمشاكل التي شهدتها الجولة الأولى.

الأهلي بنغازي يطالب باسترجاع حقه

طالبت إدارة النادي الأهلي بنغازي في بيان نشر لها باسترجاع حقوق النادي وتطبيق المادة الثلاثين التي تنص على إعادة مباراة فريقهم مع الاتحاد والتي شهدت بعض الأخطاء التحكيمية ما أثر على سير المسابقة في أسبوعها الأول.

الأهلي طرابلس يطالب بالتحكيم الأجنبي

طالب النادي الأهلي طرابلس الاتحاد العام لكرة القدم بضرورة استجلاب حكم أجنبي لمباراة الديربي مساء الثلاثاء والتي ستلعب على أرضية ملعب مصراتة، ولكن المطالبات حتى الآن لم تجد إجابة رسمية ما يطرح العديد من التساؤلات عن ما إذا كان الديربي سيُلعب في موعده أم لا.

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