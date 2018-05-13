اخبار الرياضة

تهديدات بتأجيل مباريات الدوري الرباعي

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعج صفحات التواصل الاجتماعي هذه الأيام بمواعيد من قبل جمهور الأندية الليبية بعدم استكمال الدوري الرباعي في موعده بداية شهر يونيو القادم بالنظر للمشاكل التي شهدتها الجولة الأولى.

الأهلي بنغازي يطالب باسترجاع حقه

طالبت إدارة النادي الأهلي بنغازي في بيان نشر لها باسترجاع حقوق النادي وتطبيق المادة الثلاثين التي تنص على إعادة مباراة فريقهم مع الاتحاد والتي شهدت بعض الأخطاء التحكيمية ما أثر على سير المسابقة في أسبوعها الأول.

الأهلي طرابلس يطالب بالتحكيم الأجنبي

طالب النادي الأهلي طرابلس الاتحاد العام لكرة القدم بضرورة استجلاب حكم أجنبي لمباراة الديربي مساء الثلاثاء والتي ستلعب على أرضية ملعب مصراتة، ولكن المطالبات حتى الآن لم تجد إجابة رسمية ما يطرح العديد من التساؤلات عن ما إذا كان الديربي سيُلعب في موعده أم لا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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