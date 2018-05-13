أحلام الإنتر في الأبطال تقترب من النهاية

اقترب الإنتر من توديع حلمه في التواجد بدوري الأبطال الموسم القادم بخسارته على أرضه أمام ساسولو بهدفين مقابل هدف لحساب الجولة السابعة والثلاثين من الكالشيو.

وتقدم ساسولو بواسطة بوليتانو في الدقيقة الرابعة والعشرين وأضاف بيراردي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والسبعين فيما قلص رافينا الفارق في الدقيقة الثمانين.

وجمدت هذه الخسارة رصيد الإنتر عند تسعة وستين نقطة في الترتيب الخامس ورفع ساسولو رصيده للنقطة الثالثة والأربعين في المركز الحادي عشر.

ويحتاج الإنتر لتعثر لاتسيو مع كورتوني مساء اليوم والفوز في أخر مباراة له أمام لاتسيو في ملعب الأولمبيكو ما يعني أن مصير الفريق بات خارج أقدام لاعبيه.

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