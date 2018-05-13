برشلونة يبحث عن ألفية سادسة

سجل حامل لقب الدوري الأسباني هذا الموسم فريق برشلونة منذ تأسيسه إلى اليوم 5994 هدفا في الليغا حيث لايزال تفصله فقط 6 أهداف للوصول للرقم 6000.

وسيسعى رفقاء ميسي إلى تجاوز هذا الرقم خلال الجولتين المتبقيتين في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث سيواجه البلوغرانا لفانتس مساء الأحد، وسيختتم لقاءاته بمواجهة ريال سوسيداد وسيسعى النادي الكتالوني لإنهاء الليغا بدون أي خسارة.

وفي هذا الصدد قالت صحيفة موندو ديبوتيفو الأسبانية أن مانويل باريرا هو من سجل أول هدف لبرشلونة في الليغا منذ 89 عاما، بينما حمل الهدف رقم 5000 للبلوغرانا في البطولة المحلية توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكان ذلك منذ 9 سنوات في مرمى راسينغ سانتاندير.

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