تعثر منتخب الليبي للشباب أمام مضيفه بوركينا فاسو وخسر بنتيجة 3-1، أمس السبت، ضمن ذهاب تصفيات المرحلة الثانية من كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا بالنيجر 2019.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، قبل أن يحسم منتخب بوركينا فاسو المباراة في الشوط الثاني بتسجيل هدفين.

هذا وسيلتقي الفريقان بتونس اياباً يوم 19 مايو/أيار الجاري.

