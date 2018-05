هزيمة سويسرا أمام روسيا في بطولة العالم لهوكي الجليد

المتوسط:

استطاع المنتخب الروسي لهوكي الجليد التغلب على نظيره السويسري بنتيجة 4-3 أمس السبت، وذلك ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة العالم للعبة التي تستضيفها الدنمارك.

وسجل أهداف المنتخب الروسي كل من كيريل كابريزوف، ويفغيني دادونوف، ونيكيتا نيستيوروف، وميخائيل غريغورينكو في الدقائق 23 و28 و40 و57 على الترتيب، فيما جاءت أهداف سويسرا عن طريق رامون أونتيرزاندير وسفين أندريغيتو وغايتان هاس في الدقائق 27 و52 و59 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفعت روسيا رصيدها إلى 13 نقطة من أربعة انتصارات وخسارة واحدة، لتحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى وراء السويد المتصدرة بـ14 نقطة.

وقسمت المنتخبات الـ16 المشاركة في البطولة إلى مجموعتين تضم كل منها 8 فرق، لتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

