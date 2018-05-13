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مطرب عالمي يطرح أغنية تشيد بالفرعون المصري صلاح

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أطلق مطرب الراب الفرنسي لافوين أغنية تشيد باللاعب الدولي المصري محمد صلاح الذي يتألق هذا الموسم مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وحرص المطرب على تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب التي يتحدث فيها عن إنجازات الفرعون مع ليفربول والمنتخب المصري، وعن إمكانية حصوله على جائزة الكرة الذهبية هذا الموسم.

ولافوين هو مطرب فرنسي من أصل مغربي، ويعتبر من أشهر فناني الراب في فرنسا، وقد غنى من قبل لديدييه دروغبا نجم منتخب كوت ديفوار وغيره من اللاعبين.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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