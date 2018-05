المتوسط:

أطلق مطرب الراب الفرنسي لافوين أغنية تشيد باللاعب الدولي المصري محمد صلاح الذي يتألق هذا الموسم مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وحرص المطرب على تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب التي يتحدث فيها عن إنجازات الفرعون مع ليفربول والمنتخب المصري، وعن إمكانية حصوله على جائزة الكرة الذهبية هذا الموسم.

ولافوين هو مطرب فرنسي من أصل مغربي، ويعتبر من أشهر فناني الراب في فرنسا، وقد غنى من قبل لديدييه دروغبا نجم منتخب كوت ديفوار وغيره من اللاعبين.

The post مطرب عالمي يطرح أغنية تشيد بالفرعون المصري صلاح appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية