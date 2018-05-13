رسميًا.. عمروش مدربًا لمنتخب ليبيا

تعاقد الاتحاد الليبي لكرة القدم مع المدرب الجزائري عادل عمروش لتولي مهمة تدريب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم .

ووصل عمروش إلى مدينة طرابلس للتشاور مع المسؤولين بشأن كرة القدم في ليبيا وتفاصيل العقد لخلافة المدرب الوطني عمر المريمي الذي قاد المنتخب في بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين في المغرب، ووصل معه للمركز الرابع.

هذا وتولى عادل عمروش فيما سبق تدريب فرق جزائرية عدة، منها شباب بلوزداد وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة ، كما درب عدة فرق أوروبية بالإضافة إلى منتخبات إفريقية كمنتخبي بورندي وكيني .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية