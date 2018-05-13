صلاح يتصدر أبرز الأرقام القياسية من الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي

اختتمت منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2017 – 2018 اليوم الأحد، بتتويج النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول هدافًا للمسابقة برصيد 32 هدفًا، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه الريدز اليوم على برايتون 4 – 0، سجل خلالها الفرعون المصري الهدف الأول.

وحصد مانشستر سيتي لقب المسابقة هذا الموسم للمرة الخامسة في تاريخه، وتأكد هبوط الثلاثي وست بروميتش ألبيون الذي يضم الثنائي أحمد حجازي وعلى جبر، ستوك سيتي والذي يلعب له رمضان صبحي وأخيرًا سوانزي سيتي.

وشهدت الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي مجموعة من الأرقام القياسية نستعرضها في التقرير التالي:

1 – محمد صلاح أول لاعب يسجل 32 هدفًا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي يقام من 38 جولة.

2 – محمد صلاح سجل في 17 فريقًا مختلفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث لم ينجح أي لاعب في هذا من قبل.

3 – سجل بيتر كراوتش مهاجم ستوك سيتي الهدف رقم 1000 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

4 – مانشستر سيتي أول فريق يحصد 100 نقطة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

5 – مانشستر سيتي أول فريق يحقق الفوز في 32 مباراة خلال موسم واحد.

6 – مانشستر سيتي أول فريق يحقق معه بيب جوارديولا 100 نقطة.

7 – 6 أندية خاضت اليوم المباراة رقم 1000 في البريميرليج وهي أرسنال، مانشستر يونايتد، توتنهام، ليفربول، تشيلسي وإيفرتون.

8 – هاري كين أول لاعب في توتنهام يسجل 40 هدفًا أو أكثر في موسم واحد منذ كليف ألين خلال موسم 1986 – 1987.

9 – أصبح هاري سادس هدافي توتنهام عبر تاريخه برصيد 140 هدفا، مع العلم أن جيمي جريفز الهداف التاريخي للسبيرز برصيد 266 هدفًا.

10 – كيفن دي بروين أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 16 أسيست.

11 – أرسين فينجر أكثر مدرب تحقيقا للفوز في ملاعب الدوري الإنجليزي برصيد 48 ملعبا، متخطيا رقم السير أليكس فيرجسون 47 ملعبا.

12 – فيل فودن لاعب مانشستر سيتي أصغر لاعب يحقق لقب الدوري الإنجليزي بعمر 17 عامًا و358 يومًا.

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