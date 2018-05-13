رسميا.. مانشيني يرحل عن زينيت ويستعد لقيادة المنتخب الإيطالي

أعلن نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي رسميا اليوم الأحد، انتهاء علاقة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني بالنادي.

وكشف زينيت أن رحيل مانشينى جاء بالتراضي بين الطرفين، وأن مواجهة اليوم أمام سكاخاباروفسك في الدوري الروسي، هي الأخيرة له مع الفريق.

ومن المنتظر أن يتم إعلان مانشسني مديرا فنيا للمنتخب الإيطالي رسميا خلال الساعات المقبلة، بعد أن أشارت التقارير إلى وجود اتفاق نهائي بين المدرب والإتحاد الإيطالي على تولى المنصب.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشيني مهام عمله الجديد بداية من مباراة السعودية الودية، التي أعلن الآزوري اليوم أنه سيخوضها أمام الأخضر في سويسرا يوم 28 مايو المقبل، ضمن استعدادات الأخضر للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان المنتخب الإيطالي صدم العالم بأسره بعدما فشل في التأهل لكأس العالم، عقب سقوطه أمام السويد في الملحق الأوروبي، ليتم بعدها إقالة المدرب جيان بييرو فينتورا من منصبه، حيث أنه كان المسئول الأول عن هذا الإخفاق.

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