برشلونة يرصد 115 مليون يورو لضم جريزمان قبل المونديال

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن نادي برشلونة، بصدد دفع مقابل مادي إضافي على الشرط الجزائي المتواجد في عقد الفرنسي أنطوان جريزمان مع أتلتيكو مدريد، حتى يضم اللاعب إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن إدارة البارسا ستعرض 15 مليون يورو إضافية على الشرط الجزائي لجريزمان مع أتلتيكو، والذي سينخفض من 200 مليون يورو إلى 100 مليون في أول يوليو المقبل.

وأضافت الصحيفة إلى أن البلوجرانا يرغب في إنهاء صفقة اللاعب قبل انطلاق مونديال روسيا يوم 14 يونيو المقبل، حتى لا يتعرض للخطف من جانب أحد الفرق الأخرى، وعلى رأسها مانشستر يونايتد، وهو ما لن يتحقق إلا في دفع 200 مليون يورو، أو الانتظار حتى يوليو لدفع 100 مليون فقط،، لذلك سيعرض 15 مليون إضافية على أتلتيكو حتى يتم بيع اللاعب بصورة طبيعية دون الانتظار واللجوء للشرط الجزائي.

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