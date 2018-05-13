بديل ألفيس جاهز للظهور في المونديال

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن الظهير الأيمن فاجنر سيكون جاهزا قبل انطلاق نهائيات كأس العالم، عقب معاناته من مشاكل في الفخذ.

يأتي فاجنر، الذي يلعب في صفوف كورينثيانز البرازيلي، على رأس المرشحين لتعويض غياب الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيش لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تعرض لإصابة بالغة في الركبة، ستبعده عن المشاركة في المونديال الروسي، الذي سينطلق في منتصف شهر حزيران/يونيو القادم.

ذكر اتحاد الكرة البرازيلي في بيان، بعدما قام طبيب منتخب البرازيل بتقييم لياقة فاجنر، فاللاعب يفي بشروط التعافي الكامل قبل انطلاق كأس العالم.

من المقرر أن يعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل القائمة الأساسية للفريق المشاركة في كأس العالم، التي تتكون من 23 لاعبا، غدا الاثنين.

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